O daniach v Hriňovej aj poplatkoch za odpad sa rozhodne v decembri

Hriňová 9. novembra (TASR) - Návrhom na zvýšenie sadzby miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady sa budú hriňovskí poslanci zaoberať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V Hriňovej v Detvianskom okrese totiž zatiaľ nevedia, či ich v novom roku upravia. TASR to potvrdil primátor Stanislav Horník.



Keďže nie je známy rozpočet verejnej správy, je podľa neho náročné predvídať, s akými príjmami budú hospodáriť obce a mestá v nasledujúcich rokoch. "Nateraz by sme boli veľmi radi, ak by sme nemuseli meniť výšku miestnych daní," objasnil.



Ako ďalej uviedol, na výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude mať vplyv zavedenie alebo odloženie povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred ich skládkovaním.



Mesto zvýšilo sadzby miestnych daní vlani. Samospráva ich upravila v súvislosti so stavbami, pozemkami a daňami z bytov po viac ako desaťročí. Po rokoch sa museli v Hriňovej rozlúčiť s nulovou sadzbou dane z poľnohospodárskych pozemkov. "Upravené boli aj za užívanie verejného priestranstva, predaj na trhovisku, ambulantný predaj a dane z ubytovania," zdôraznil vlani primátor. Dôvodov zvyšovania bolo v minulom roku podľa neho viac. Boli to napríklad vládne opatrenia, zavedenie daňového bonusu, výpadok dane z príjmov i zavedenie nových legislatívnych povinností.