V Prešove je možné požiadať o dotácie mesta do 1. marca

Prešov 13. januára (TASR) - Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. Dotácie poskytne v súlade so všeobecne záväzným nariadením o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. Občania môžu svoje žiadosti posielať do 1. marca 2025, vrátane. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"V oblasti kultúry mesto Prešov rozšírilo poskytovanie dotácií, a to okrem poskytovania dotácií na podporu podujatí, aj o dotácie na podporu činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry," uviedla Šitárová.



V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.



"V oblasti športu poskytuje mesto Prešov dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia," doplnila Šitárová.



Formuláre žiadostí sú zverejnené na webstránke mesta. V roku 2024 mesto podporilo 171 rôznych subjektov celkovou sumou 318.014 eur.



"Z nich 230.000 eur smerovalo pre 88 subjektov z oblasti športu. Z toho 50 žiadostí bolo zameraných na činnosť mládežníckych športových kolektívov a 38 žiadostí na podporu organizácie športových podujatí," vysvetlila Šitárová.



Oblasť kultúry mesto podporilo sumou 78.070 eur, ktorá bola rozdelená pre 61 žiadateľov. Z toho 16 žiadostí bolo zameraných na činnosť kultúrnych subjektov a 45 žiadostí na podporu podujatí.



V sociálnej oblasti mesto v roku 2024 podporilo 22 subjektov v celkovej výške 17.944 eur.