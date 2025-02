O dotácie môžu organizácie v Banskej Bystrici žiadať od 27. februára

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Po dvoch rokoch bez poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sa môžu organizácie a kluby pôsobiace v Banskej Bystrici opäť uchádzať o finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili poslanci a požiadať o dotáciu podľa nových pravidiel je možné od 27. februára do 15. marca. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Ako doplnila, príslušné komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodnú o pridelení dotácií konkrétnym subjektom do 9. apríla. Budú prihliadať aj na žiadosti doručené do vlaňajšieho 31. októbra. Do rozpočtu mesta sa vrátili dotácie v objeme 300.000 eur.



"Po dvoch rokoch bez poskytovania dotácií chceme pomôcť subjektom zameraným na šport, kultúru, vzdelávanie, cestovný ruch, životné prostredie či sociálnu oblasť a podporiť tak kluby a organizácie v našom meste v ich verejnoprospešnej činnosti. Teším sa na zmysluplné projekty, ktoré budeme môcť prostredníctvom dotačného balíka opäť podporiť," konštatoval primátor Ján Nosko.



Nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta už nepočíta s priamymi dotáciami ani s dotáciami primátora.



"Aj keď primátorské dotácie bývajú štandardom a mať k dispozícii takýto balík financií a operatívne z neho podporovať organizovanie podujatí je výhodné, rozhodol som sa ich zrušiť. Financií je málo a o transparentné prerozdelenie financií sa postarajú odborné komisie MsZ," vysvetlil Nosko.



Dotácie do športu predstavujú položku 220.000 eur, do kultúry a pamätihodností 35.000 eur, pre sociálnu oblasť je vyčlenených 20.000 eur, cestovný ruch 10.000 eur a školstvo a na mládežnícke aktivity 7000 eur. Dotácie do životného prostredia sú vo výške 5000 eur a do ekologickej dopravy 3000 eur.



"Rozdelenie finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí je potrebné vnímať v kontexte so schváleným rozpočtom mesta. Prostredníctvom neho môžeme investovať do sociálnej oblasti, kultúry, pamätihodností, ekologickej dopravy či životného prostredia. Športové kluby, s výnimkou tých, ktoré využívajú mestskú športovú infraštruktúru, nemôžeme podporiť priamo z rozpočtu, a práve preto sme do oblasti športu navrhli z dotačnej schémy najviac financií. Podobné je to aj vo všetkých mestách na Slovensku," zdôraznil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Tlačivo k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie bude k 27. februáru zverejnené na webe mesta.