O dotácie z rozpočtu Kremnice sa budú uchádzať žiadatelia raz ročne

Kremnica 8. februára (TASR) - O dotácie z rozpočtu mesta Kremnica sa budú môcť záujemcovia po novom uchádzať už len jedenkrát v roku. Zmenu podľa Ľuby Ďurčovej z Mestského úradu v Kremnici zaviedlo nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré kremnickí poslanci schválili ešte vlani v decembri.



Mestská poslankyňa Iveta Ceferová, ktorá bola jednou z predkladateľov návrhu nového VZN, priblížila, že nariadenie neobsahuje výrazné zmeny. Podstatnou zmenou je to, že dotácie nebudú prerozdeľovať trikrát v roku, ako to bolo v minulosti, ale len raz ročne. Po novom tak budú musieť žiadatelia podať svoje žiadosti na predpísanom tlačive do konca marca.



Ďurčová ďalej priblížila, že v tohtoročnom mestskom rozpočte je na dotácie z oblasti športu vyčlenených 16.540 eur a dotácie z oblasti kultúry 14.200 eur.