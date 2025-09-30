< sekcia Regióny
O dotáciu v Trnavskom kraji prejavilo záujem 92 projektov
V rámci druhého kola verejných stretnutí sa bude pracovať na zlepšení projektov po obsahovej stránke.
Autor TASR
Trnava 30. septembra (TASR) - O dotáciu z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prejavilo záujem 92 projektov. V priebehu októbra bude nasledovať druhé kolo verejných stretnutí a finalizácia projektových žiadostí. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK. Jeden projekt môže získať podporu od 1000 do 5000 eur. Celkovo je vyčlenených 150.000 eur.
„Teší ma, že sa do župného participatívneho rozpočtu opäť zapojilo veľké množstvo obyvateľov s užitočnými nápadmi. Takmer polovica z nich sú nováčikovia. Vyzerá teda, že zmena v časti hodnotenia zabrala a motivovala nových uchádzačov,“ uviedol vedúci organizačného oddelenia Ján Raclavský s tým, že najviac projektov prišlo z okresu Trnava, a to 21. V okrese Dunajská Streda sa prihlásilo 19 projektov, v Galante 16, v Piešťanoch 13. Po osem projektov prišlo z okresov Hlohovec a Senica a sedem projektov z okresu Skalica.
V rámci druhého kola verejných stretnutí sa bude pracovať na zlepšení projektov po obsahovej stránke. Zároveň sa vytvorí priestor na diskusiu medzi predkladateľmi a odborníkmi s cieľom precizovať projektové žiadosti. Stretnutia sa uskutočnia postupne vo všetkých okresných mestách kraja. „Je to príležitosť nielen predstaviť svoj projekt, ale aj aktívne sa zapojiť do verejnej diskusie a podporiť komunitné nápady iných,“ dodal koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.
Po verejných stretnutiach bude nasledovať administratívna kontrola projektov, ktorá posúdi ich realizovateľnosť. Predkladatelia dostanú spätnú väzbu a do 14. novembra 2025 budú môcť podať záväzne projekty. Následne príde na rad tretie kolo verejných stretnutí a hlasovanie verejnosti.
„Teší ma, že sa do župného participatívneho rozpočtu opäť zapojilo veľké množstvo obyvateľov s užitočnými nápadmi. Takmer polovica z nich sú nováčikovia. Vyzerá teda, že zmena v časti hodnotenia zabrala a motivovala nových uchádzačov,“ uviedol vedúci organizačného oddelenia Ján Raclavský s tým, že najviac projektov prišlo z okresu Trnava, a to 21. V okrese Dunajská Streda sa prihlásilo 19 projektov, v Galante 16, v Piešťanoch 13. Po osem projektov prišlo z okresov Hlohovec a Senica a sedem projektov z okresu Skalica.
V rámci druhého kola verejných stretnutí sa bude pracovať na zlepšení projektov po obsahovej stránke. Zároveň sa vytvorí priestor na diskusiu medzi predkladateľmi a odborníkmi s cieľom precizovať projektové žiadosti. Stretnutia sa uskutočnia postupne vo všetkých okresných mestách kraja. „Je to príležitosť nielen predstaviť svoj projekt, ale aj aktívne sa zapojiť do verejnej diskusie a podporiť komunitné nápady iných,“ dodal koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.
Po verejných stretnutiach bude nasledovať administratívna kontrola projektov, ktorá posúdi ich realizovateľnosť. Predkladatelia dostanú spätnú väzbu a do 14. novembra 2025 budú môcť podať záväzne projekty. Následne príde na rad tretie kolo verejných stretnutí a hlasovanie verejnosti.