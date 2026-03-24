O dva týždne sa začnú práce na rekonštrukcii mosta v obci Lučivná
Autor TASR
Lučivná 24. marca (TASR) - O dva týždne sa začnú práce na rekonštrukcii mosta v obci Lučivná pod Tatrami. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová pre TASR potvrdila, že mostný objekt cez potok Mlynica je vo veľmi zlom technickom stave. Preto ho kompletne zbúrajú a nahradí ho nový. Vodiči a cestujúci v hromadnej doprave sa musia pripraviť aj na dopravné obmedzenia.
„Stavebné práce na rekonštrukcii mosta pri vstupe do obce Lučivná sú naplánované od 7. apríla. Ukončenie realizácie je plánované na 28. augusta. Celková dĺžka výstavby je stanovená s ohľadom na technologické postupy, klimatické podmienky a rozsah stavebných prác,“ uviedla hovorkyňa.
Na mieste pôvodného premostenia vybudujú nový jednopoľový monolitický železobetónový most, ktorý bude spĺňať súčasné technické normy, bezpečnostné požiadavky a zaťažiteľnosť pre aktuálnu dopravnú intenzitu. Dopravné obmedzenia budú zavedené počas celého trvania realizácie stavby. Pôjde pritom o úplnú uzáveru cesty III/2343 po most č. M7357. Cestná premávka bude vedená po zhruba trojkilometrovej obchádzkovej trase po ceste III/3063 smerom na kúpele.
„Celkové zmluvné náklady na realizáciu stavebných prác predstavujú takmer 294.000 eur. Projekt je financovaný z rozpočtu PSK,“ dodala Jeleňová s tým, že rekonštrukcia mosta je nevyhnutná predovšetkým z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu, ktorý bol klasifikovaný ako veľmi zlý. Dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov, dopravného zaťaženia a prirodzeného opotrebenia materiálov výrazne znížilo jeho životnosť a bezpečnosť.
Hovorkyňa dodala, že cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zlepšenie plynulosti dopravy a zabezpečenie spoľahlivej dopravnej infraštruktúry pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Nový most bude spĺňať súčasné stavebné normy a prispeje k zvýšeniu komfortu dopravy na tomto území.
