O faune a flóre na Háji návštevníkov poučí bezplatná aplikácia

Liptovský Mikuláš 8. novembra (TASR) - Rastliny a živočíchy žijúce v lesoparku Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši spoznajú po novom jeho návštevníci cez projekt Virtuálna envirovýchova. V bezplatnej aplikácii si budú môcť listovať v katalógu flóry a fauny, doplnenom o animácie, videá, fotografie, 3D modely a texty. Návštevníci lesoparku sa touto formou budú vzdelávať už v budúcom roku. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Návštevník si pomocou tabule označenej QR kódom stiahne priamo na mieste aplikáciu do svojho mobilného telefónu či tabletu. Následne si zalistuje v katalógu flóry a fauny, alebo si zahrá náučnú kvízovú hru. "Trasa kvízu bude obsahovať 12 bodov, v ich blízkosti aplikácia automaticky spustí tematický obsah. Zároveň používateľa upozorní, ak niektorý bod trasy vynechá," priblížila hovorkyňa.



Katalóg predstaví štyri desiatky rôznych rastlín a zvierat žijúcich v lokalite. Každý používateľ v ňom bude môcť listovať a vyhľadávať stromy, kroviny aj zvieratá - operence, cicavce či plazy. "Keď sa návštevník priblíži k bodu, kde by mohlo žiť zaujímavé zviera, aplikácia mu ho predvedie priamo v jeho prirodzenom prostredí. Napríklad veverica, na ktorú by bežne nemal šťastie natrafiť, sa mu zjaví na strome, keď nesie oriešok do svojich zásob. Ďateľ zas bude vyberať zo šišky semená, aby nakŕmil svoje mláďatá v hniezdnej dutine," podotkla Čapčíková.



V lesoparku budú vďaka projektu environmentálne hodiny pre žiakov. Mesto naň získalo dotáciu 47.000 eur. Spolu s aplikáciou bude fungovať aj vzdelávanie prostredníctvom webovej stránky. Jej obsahom budú informácie o environmentálnych cieľoch a aktivitách mesta.