O financie z participatívneho rozpočtu Rožňavy sa uchádza 15 projektov

Rožňava 7. marca (TASR) – O financie z participatívneho rozpočtu mesta Rožňava sa uchádza celkom 15 občianskych projektov. Hlasovanie verejnosti bolo spustené v pondelok (6. 3.) a potrvá do 19. marca. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje samospráva.



Mesto Rožňava vyčlenilo v rámci participatívneho rozpočtu pre občianske projekty v roku 2023 celkovú sumu 30.000 eur, každý z prihlásených projektov môže získať finančnú podporu do výšky 2500 eur. Hlasovanie verejnosti sa uskutočňuje online prostredníctvom webovej stránky www.roznava.online, kde je zverejnený aj stručný opis jednotlivých projektov.



Témou participatívneho rozpočtu pre rok 2023 sú verejné priestranstvá, každý občan môže v online hlasovaní odovzdať jeden hlas. Realizácia projektov je podľa štatútu participatívneho rozpočtu naplánovaná od apríla do októbra 2023.



Participatívny rozpočet zaviedlo mesto Rožňava v roku 2018 a aj prvý rok boli témou verejné priestranstvá. Ďalší rok samospráva zameranie participatívneho rozpočtu rozšírila aj na projekty týkajúce sa športu, kultúry či životného prostredia. Neskôr sa vrátila k pôvodnému modelu s jednotnou tematikou. V roku 2022 podporilo mesto v rámci participatívneho rozpočtu celkom 12 projektov.