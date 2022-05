O financie z rozpočtu Partizánskeho má záujem 15 komunitných projektov

Partizánske 23. mája (TASR) - Mesto Partizánske opäť finančne podporí zo svojho rozpočtu projekty na zlepšenie komunitného života. O podporu verejnosti sa uchádza 15 zámerov, samospráva prerozdelí sumu 10.000 eur desiatim s najväčším počtom SMS hlasov. Informovala o tom Martina Skaličanová z mestského úradu v Partizánskom.



Do verejného hlasovania odobrila 15 vybraných komunitných návrhov projektov rada pre komunitný participatívny rozpočet. Zároveň odsúhlasila zmenu počtu zámerov, ktoré po hlasovaní mesto podporí, a to z pôvodných piatich na desať. Dotácia na jeden projekt bude vo výške maximálne 1000 eur namiesto pôvodných 2000 eur.



O hlasy verejnosti sa uchádzajú projekty triedeného zberu odpadu Rodičovského združenia pri Gymnáziu, ochrany pred požiarmi dobrovoľného hasičského zboru Partizánske - Veľké Bielice i vedy plnej vedomostí od Neformálneho združenia pri Amavet klube a Centre voľného času. Financie chce získať i Základná škola (ZŠ) Malinovského na oddychovú zónu, ZŠ s Materskou školou (MŠ) Veľká okružná na futbalovú arénu, Zápasnícky klub Partizánske na skvalitnenie tréningového procesu a ZŠ R. Jašíka na relaxačnú zónu.



Na projekt Bezpečne v škôlke chce získať dotáciu občianske združenie Batania, na outdoorovú čitáreň Cirkevná ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, na areál zdravia ZŠ Športovcov a na štvrtý ročník večerného behu mestom Atletický oddiel Partizánske.



Centrum Naša chalúpka sa uchádza o hlasy so zámerom Bezpečnosť nadovšetko, Stredná odborná škola J. A. Baťu s projektom Načerpajme energiu, Fabrika umenia s aktivitou Baťovany.sk do celého regiónu a Užitoční ľudia s podujatím Baťoviansky rínok.



Verejnosť môže poslať hlasy vybraným projektom do 31. mája. Samospráva finančne podporí prvých desať projektov. Na to, aby získali dotáciu, musia mať minimálne 50 SMS hlasov.