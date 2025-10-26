< sekcia Regióny
O financie z rozpočtu Prievidze sa uchádza šesť občianskych projektov
Hlasovanie spustila samospráva v piatok (24. 10.), potrvá do 30. novembra.
Autor TASR
Prievidza 26. októbra (TASR) - Obyvatelia Prievidze môžu opäť rozhodnúť o použití časti financií z mestského rozpočtu na občianske projekty. O hlasy verejnosti sa v rámci aktuálneho ročníka participatívneho rozpočtu uchádza šesť zámerov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Financie z rozpočtu mesta chce získať občianske združenie Ars Preuge na projekt Bielej noci. Pilotné vydanie festivalu v Prievidzi by rozšírilo lokálny program, ktorý tvoria existujúce diela Živých sgrafít v rozšírenej realite na sídlisku Píly. Program doplní videomapping, komentované prechádzky, diskusie a projekcie. Dobrovoľný hasičský zbor Prievidza - Veľká Lehôtka má záujem z mestského rozpočtu postaviť pomník sv. Floriána, zakúpiť chce i nové uniformy pre svojich členov.
Občianske združenie Detislava plánuje pripraviť sériu troch komunitných umeleckých stretnutí pre všetky generácie v mestskom parku, mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu chce zase obnoviť a oživiť jazierko v mestskom parku, rovnako aj komunitné podujatie pre rodiny.
Prednášky a workshopy, ktoré budú zamerané na efektívny tréning psov, plánuje organizovať občianske združenie Benevolis, občianske združenie Sv. Lujza chce zase v areáli mobilného hospicu vytvoriť záhradu povzbudenia, ktorá bude slúžiť ako priestor pre poradenské aktivity, rozhovory, zdieľanie aj tiché spojenie s prírodou.
Referentka kancelárie primátorky Natália Pavláková priblížila, že mesto v tomto ročníku prinieslo i novinku v podobe hlasovania formou bezplatnej SMS prostredníctvom portálu Hlas občanov. „Zároveň však nezabúdame na obyvateľov, ktorí uprednostňujú tradičné formy hlasovania - pre nich budú k dispozícii tlačené anketové lístky,“ doplnila.
Hlasovanie spustila samospráva v piatok (24. 10.), potrvá do 30. novembra. Každý obyvateľ môže hlasovať za jeden až tri projekty. Výsledky zverejní samospráva najneskôr do 15. decembra.
