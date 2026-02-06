< sekcia Regióny
O funkciu rektora UCM v Trnave sa uchádzajú dve kandidátky
Voľba kandidáta na rektora univerzity sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia UCM 24. februára o 13.00 h.
Autor TASR
Trnava 6. februára (TASR) - O funkciu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave na funkčné obdobie rokov 2026 až 2030 sa uchádzajú dve kandidátky. Okrem súčasnej rektorky Kataríny Slobodovej Novákovej kandiduje aj dekanka Fakulty prírodných vied UCM v Trnave Iveta Dirgová Luptáková. Univerzita o tom informovala na svojom webe.
„Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UCM na zasadnutí dňa 5. februára 2026 v zmysle príslušných predpisov overila platnosť návrhov prijatých kandidatúr a konštatovala ich úplnosť a splnenie podmienok kandidáta na rektora UCM,“ priblížila univerzita.
Voľba kandidáta na rektora univerzity sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia UCM 24. februára o 13.00 h. Na predpoludnie je naplánované verejné vypočutie uchádzačiek. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda Akademického senátu UCM. Jeho členmi sú členovia akademického senátu a členovia správnej rady univerzity.
„Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UCM na zasadnutí dňa 5. februára 2026 v zmysle príslušných predpisov overila platnosť návrhov prijatých kandidatúr a konštatovala ich úplnosť a splnenie podmienok kandidáta na rektora UCM,“ priblížila univerzita.
Voľba kandidáta na rektora univerzity sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia UCM 24. februára o 13.00 h. Na predpoludnie je naplánované verejné vypočutie uchádzačiek. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda Akademického senátu UCM. Jeho členmi sú členovia akademického senátu a členovia správnej rady univerzity.