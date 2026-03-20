O funkciu rektora Žilinskej univerzity sa uchádzajú dvaja kandidáti
Voľba rektora UNIZA na funkčné obdobie 2026 až 2030 sa bude konať na zasadnutí volebného zhromaždenia 30. marca.
Autor TASR
Žilina 20. marca (TASR) - O post rektora Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) majú záujem dvaja kandidáti. Ako uviedla univerzita na sociálnej sieti, o najvyšší univerzitný post sa uchádza aktuálny rektor Ján Čelko a zástupca riaditeľa Výskumného centra UNIZA Branislav Hadzima.
Voľba rektora UNIZA na funkčné obdobie 2026 až 2030 sa bude konať na zasadnutí volebného zhromaždenia 30. marca. Ešte predtým sa obaja kandidáti predstavia akademickej obci, a to 24. marca o 17.00 h v priestoroch Gama Klubu a o deň neskôr o 13.00 h v aule Datalan.
Voľba rektora UNIZA na funkčné obdobie 2026 až 2030 sa bude konať na zasadnutí volebného zhromaždenia 30. marca. Ešte predtým sa obaja kandidáti predstavia akademickej obci, a to 24. marca o 17.00 h v priestoroch Gama Klubu a o deň neskôr o 13.00 h v aule Datalan.