O grant z Klubu darcov v Nitre sa uchádza osem projektov

Nitra 1. novembra (TASR) – Osem verejnoprospešných projektov sa tento rok uchádza o granty z Klubu darcov, ktorý funguje pri Nitrianskej komunitnej nadácii (NKN). Cieľom programu je podpora inovatívnych a netradičných aktivít.



O grant v maximálnej výške 1000 eur sa s projektom Rozhýbme deťom ústočká uchádza organizácia Effeta, ktorá sa venuje podpore detí s rôznym telesným postihnutím. Základná škola (ZŠ) Novozámocká ponúka projekt V zdravom tele, zdravý vzduch, v rámci ktorého chce kúpiť čističe vzduchu. O podporu z Klubu darcov sa uchádzajú aj organizátori dobro.trhu, na ktorom sa predstavia neziskové organizácie. Rodičovské združenie pri Materskej škole Alexyho zasa žiada grant na projekt Učiaca záhrada.



Pomoc z grantovej schémy Klubu darcov žiadajú aj dobrovoľníci, ktorí ju chcú využiť na zorganizovanie otváracieho dňa beachvolejbalovej sezóny. Projekt Rodina hravo a spolu ponúka zasa Centrum pre rodinu Nitra. Dobrovoľníci vyškolení organizáciou George Science chcú grant využiť na organizovanie science worskhopov, ktoré pomôžu so vzdelávaním detí v rodinách, ktoré sa ocitli v núdzi. O grant žiada aj ZŠ Fatranská, ktorá ho chce využiť na skrášlenie a vylepšenie svojho školského areálu.



Hlasovanie v prvom kole Klubu darcov sa už začalo a potrvá do 12. novembra. O podpore projektov, ktoré postúpia do finále, napokon v druhom kole rozhodnú členovia klubu.