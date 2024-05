Sabinov 28. mája (TASR) - O historickom hradobnom opevnení v Sabinove vznikne náučné video. Ako informuje mesto na svojej webstránke, oslovili ho zástupcovia projektu Oživené pamiatky a požiadali o možnosť jeho vytvorenia. S natáčaním sa začalo v uplynulých dňoch a finálna verzia videa by podľa radnice mala byť hotová v lete tohto roka.



Cieľom spomenutého projektu je formou pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu. "Vybrali si práve naše mestské opevnenie, pretože bolo zrekonštruované. V rámci rekonštrukcie, ktorá bola ukončená v roku 2022 bola obnovená južná časť mestského opevnenia, kde bolo zrekonštruovaných takmer 600 metrov a dobudovaných do pôvodnej výšky," priblížila radnica.



Hradobný goticko-renesančný systém v Sabinove charakterizuje pomerne veľký rozostup veží 50 až 77 metrov, prispôsobený vyspelým strelným zbraniam, akými boli hákovnice. Pôvodne mestské opevnenie v Sabinove tvorilo 16 bášt, v súčasnosti sú náznakovo zrekonštruované do výšky sedenia tri veže v severnej časti mestského opevnenia.



"Ambíciou projektu Oživené pamiatky je, okrem predstavenia konkrétneho, vzorne zreštaurovaného objektu, objasňovanie problematiky obnovy prostredníctvom zobrazenia remeselných postupov s využitím tradičných stavebných materiálov," dodáva radnica.