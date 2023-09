O hlasovací preukaz doposiaľ požiadalo takmer 250 Handlovčanov

Handlová 20. septembra (TASR) - Mesto Handlová doposiaľ požiadalo o vydanie hlasovacieho preukazu 247 obyvateľov. Záujem o voľbu poštou prejavilo 173 Handlovčanov. Vyplýva to zo štatistiky radnice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Hlasovací preukaz oprávňuje občanov voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku alebo aj v meste, v ktorom bývajú. Zaobstarať si ho môžu osobne alebo so splnomocnením ešte do 29. septembra do 15.00 h na mestskom úrade na sekretariáte prednostu," pripomenula Paulínyová.



Mesto na predčasné parlamentné voľby podľa nej zriadilo 18 volebných okrskov. Nachádzať sa budú väčšinou v priestoroch škôl, tiež v centre voľného času, dome kultúry, Seniorcentre, budove v rámci areálu Bane Handlová, hostinci na Hornom konci či požiarnej zbrojnici v Novej Lehote. Zoznam okrskov nájdu obyvatelia na webe mesta. "V deň volieb zverejníme presný zoznam okrskov spolu s telefónnymi číslami, kam budú môcť obyvatelia zavolať a zistiť požadované informácie, prípadne si objednať prenosnú hlasovaciu urnu," priblížila Paulínyová.



Všeobecné informácie bude podľa nej poskytovať volebný dispečing v Handlovej na čísle, ktoré radnica rovnako zverejní na webe mesta.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.