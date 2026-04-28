O hlasy voličov sa v Kežmarku bude uchádzať aj 32-ročný IT špecialista
Autor TASR
Kežmarok 28. apríla (TASR) - O hlasy voličov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa bude v Kežmarku okrem súčasného primátora Jána Ferenčáka uchádzať aj 32-ročný IT špecialista Marek Hovaňák. Svoju kandidatúru oficiálne ohlásil prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Potvrdil, že chce mestu vrátiť rozvoj.
Hlasy voličov chce získať ako nezávislý kandidát s podporou opozičných strán SaS, PS a mimoparlamentných Demokratov. „Kežmarok si zaslúži viac. Dnes namiesto rozvoja sledujeme kauzy a zablokované pozemky. Dôvera ľudí sa stratila a právom. Desať rokov som denne dochádzal za skúsenosťami, ktoré chcem priniesť späť nášmu mestu. Učil som sa od najlepších v ZMOS-e aj na úrade v Štrbe, ako pripravovať kvalitné európske projekty a riadiť samosprávu tak, aby prinášala reálne výsledky. Stojím pred vami nie ako politik, ale ako krízový manažér pripravený prevziať zodpovednosť. Spojil som tím silných osobností Kežmarku, bez ega, s jediným cieľom vrátiť Kežmarku budúcnosť,“ uviedol Hovaňák.
Rodák z Kežmarku je ženatý a má dve deti. Spolu s ním ide do volieb aj 15 kandidátov na poslancov, ktorí pokrývajú každý jeden obvod. Svoju kandidatúru postavil na troch pilieroch - spravodlivosť, transparentnosť a participácia občanov.
Súčasný primátor ohlásil kandidatúru ešte koncom marca. Vo funkcii je od roku 2014.
