O. Janíček uspel s obnovením procesu, v ktorom ho odsúdila Monika J.

Trenčín 6. októbra (TASR) – Trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček v utorok na štvrtý pokus uspel na Okresnom súde (OS) v Trenčíne so žiadosťou o obnovu konania z roku 2001, v ktorom ho vtedajšia sudkyňa OS Trenčín a neskôr štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika J. odsúdila za vydieranie považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu. Janíček tvrdí, že Jurisa podpísal pod nátlakom polície krivú výpoveď.



Janíček bol pripravený, že jeho žiadosť o obnovu procesu opäť zamietnu. „Nečakal som, že súd rozhodne o obnovení konania. Podstatná bola výpoveď Michala Vidu, dala dostatok dôkazov k tomu, aby súd pochopil, že ten skutok sa nestal,“ povedal po pojednávaní Janíček s tým, že momentálne je voľný a čaká sa na vyjadrenie prokuratúry. Doplnil, bude požadovať odškodné, pretože 20 rokov nebol slobodný človek a nemohol sa venovať tomu, čomu chcel.



Podľa Janíčkovho právneho zástupcu Daniela Lipšica je to po dlhých rokoch pozitívne rozhodnutie. „Pôvodný rozsudok sudkyne Moniky J. bol zmanipulovaný a vyhlásený pod vplyvom korupcie. Takže dnes je dobrý deň pre spravodlivosť, aby sa proces mohol nanovo rozbehnúť,“ uviedol Lipšic.



OS v Trenčíne naposledy zamietol Janíčkovu žiadosť o obnovu konania v júni 2018. Podľa OS neboli zistené podmienky na povolenie obnovy konania. Utorkové rozhodnutie OS Trenčín zatiaľ nie je právoplatné.



Janíček je vlastník nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruoval spolu so svojím spoločníkom Jozefom Strelčíkom v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem čongrádyovci. Tí ho podľa neho po návrate z väzenia násilím prinútili prepísať bar na nich.