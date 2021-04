O jarnú lyžovačku v Jasnej je záujem, v piatok očakávajú 2800 ľudí

Demänovská Dolina 23. apríla (TASR) – Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry tento týždeň obnovilo svoju prevádzku. Po uvoľnení protipandemických opatrení je o jarnú lyžovačku záujem. Vo štvrtok 22. apríla, v prvý deň obnovenej prevádzky, prišlo asi 1700 ľudí, v piatok očakávajú 2500 až 2800 návštevníkov. Predseda predstavenstva spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj v piatok pre TASR uviedol, že podmienky na lyžovanie sú takmer ideálne.



"Otvorili sme skoro všetky nástupné body - na Lúčkach i na Záhradkách. Cieľom je, aby sa ľudia rozptýlili a nekoncentrovali sa na jednom mieste. Vo štvrtok primrzlo, dnes sneží, pri týchto podmienkach lyžovačka vydrží ešte minimálne týždeň. Potom uvidíme podľa počasia, pokiaľ dovolí, lyžovali by sme, kým by sa dalo," skonštatoval Rattaj.







Podľa Rattaja spočiatku uvažovali, že na budúci týždeň spustia prevádzku strediska iba cez víkend, aktuálne zvažujú, že sa bude lyžovať aj cez pracovný týždeň. Na lyžovanie je podľa COVID automatu potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie všetkých základných preventívnych nariadení.



Lyžiarsku sezónu v Jasnej otvorili 5. decembra minulého roka, o týždeň na to sa lyžovalo aj na Štrbskom Plese. Od 1. januára museli všetky strediská vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku prevádzku uzavrieť. Prevádzkovatelia sprístupnili zjazdovky najmä fanúšikom skitouringu a skialpinizmu.