O knihy z knižných domov vo Veľkých Kapušanoch evidujú veľký záujem

Veľké Kapušany 30. januára (TASR) – O knihy z knižníc na verejných priestranstvách vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce je veľký záujem. Pre TASR to povedala za občianske združenie Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany – vkport Gabriela Fedičová. Podľa jej slov sú čitatelia veľmi zodpovední.



„Po celom svete sú knižné domy, ale nie v takejto forme, sú to napríklad prerobené telefónne alebo vtáčie búdky,“ povedala s tým, že vo Veľkých Kapušanoch využívajú drevené domčeky, ktoré im poskytlo mesto a ktoré následne skrášlili.



Vlani v apríli otvorili na námestí pred mestským úradom prvý Knižný dom. Keďže evidujú veľký záujem aj z okolitých obcí, zriadili ďalší, ktorý nazvali Dom fantázie. Nachádza sa pri turistickom informačnom centre. „Knihy sú viacjazyčné – v slovenskom, maďarskom, anglickom aj nemeckom jazyku a sú tu rôzne žánre,“ uviedla Fedičová.



Čitatelia si môžu bezplatne vymeniť knihy denne od 9.00 do 19.00 h. „Stačí jednu knihu doniesť, nechať ju tu a vybrať si inú. Stalo sa nám, že občania ponúkli z vlastnej knižnice série takmer nových kníh. Veľmi nám to pomohlo, keď sme sa rozbiehali. Teraz už fungujeme na báze donesieš knihu – vezmeš knihu a takto knihy kolujú medzi ľuďmi,“ vysvetlila princíp verejnej knižnice.



Fedičová zároveň vyzdvihla disciplinovanosť čitateľov. „Naozaj nám knihy nikdy nezmizli ani nie sú zničené.“