O Košický zlatý poklad 2025 si zaspievajú finalisti z celého Slovenska
Do 41. ročníka súťaže sa prihlásilo 185 pôvodných slovenských piesní z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Tohtoročné finále autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2025 sa uskutoční v sobotu (18. 10.) o 19.00 h v nových priestoroch Kunsthalle/Haly umenia v Košiciach. Finále bude možné sledovať v priamom prenose v Rádiu Slovensko, v Rádiu Regina a zároveň v streame na webe Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).
Do 41. ročníka súťaže sa prihlásilo 185 pôvodných slovenských piesní z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia. „Odborná porota zložená z hudobných dramaturgov, redaktorov a textárov vybrala dvanásť finalistov, interpretov z celého Slovenska. Piati sú z východu, štyria zo západu, dvaja zo stredného Slovenska a jedna interpretka je z Prahy,“ uviedla PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
Finalisti súťažia o finančné ceny. Spoločne si tiež zaspievajú hymnu podujatia, skladbu Najlepšie miesto od Petra Cmorika.
