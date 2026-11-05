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O Košický zlatý poklad zaspieva 12 finalistov, vyberať bude verejnosť
Do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 piesní rôznych žánrov z celého Slovenska aj zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava/Košice 5. novembra (TASR) - Tohtoročné finále autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad sa uskutoční v sobotu (7. 11.) o 19.00 h v priestoroch Kunsthalle/Haly umenia v Košiciach. Finále bude možné sledovať v priamom prenose na Rádiu Slovensko, Rádiu Regina a zároveň v streame na webe Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Poslucháči a diváci budú môcť hlasovať aj za svoju obľúbenú pieseň.
„Košický zlatý poklad je už vyše štyroch desaťročí miestom, kde nové slovenské piesne dostávajú prvú príležitosť zaznieť pred publikom. Pre STVR je to prirodzená súčasť jej poslania - dať priestor autorom, ktorí ešte len hľadajú cestu k poslucháčom, rovnako ako tým, ktorí ju už našli,“ skonštatoval Jozef Puchala, poverený vedením Štúdia STVR Košice.
Keďže tento rok oslavuje Slovenský rozhlas storočnicu, finálovým večerom Košického zlatého pokladu bude sprevádzať trojica moderátorov Richard Dedek z Bratislavy z Rádia Slovensko, Martin Uram z Banskej Bystrice z Rádia Devín a Andrea Feciková z Košíc z Rádia Regina. Hudobnými hosťami budú Veronika Rabada s kapelou a víťazka minulého ročníka Košického zlatého pokladu Martina Comisso.
Do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 piesní rôznych žánrov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Do užšieho výberu postúpilo 69 piesní, z ktorých porota zložená z hudobných dramaturgov STVR vybrala finálovú dvanástku. O víťazovi rozhodne finálová porota. Počas finálového večera od 19.00 do 20.30 h budú môcť poslucháči a diváci hlasovať za svoju najobľúbenejšiu pieseň.
„Košický zlatý poklad je už vyše štyroch desaťročí miestom, kde nové slovenské piesne dostávajú prvú príležitosť zaznieť pred publikom. Pre STVR je to prirodzená súčasť jej poslania - dať priestor autorom, ktorí ešte len hľadajú cestu k poslucháčom, rovnako ako tým, ktorí ju už našli,“ skonštatoval Jozef Puchala, poverený vedením Štúdia STVR Košice.
Keďže tento rok oslavuje Slovenský rozhlas storočnicu, finálovým večerom Košického zlatého pokladu bude sprevádzať trojica moderátorov Richard Dedek z Bratislavy z Rádia Slovensko, Martin Uram z Banskej Bystrice z Rádia Devín a Andrea Feciková z Košíc z Rádia Regina. Hudobnými hosťami budú Veronika Rabada s kapelou a víťazka minulého ročníka Košického zlatého pokladu Martina Comisso.
Do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad sa prihlásilo 146 piesní rôznych žánrov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Do užšieho výberu postúpilo 69 piesní, z ktorých porota zložená z hudobných dramaturgov STVR vybrala finálovú dvanástku. O víťazovi rozhodne finálová porota. Počas finálového večera od 19.00 do 20.30 h budú môcť poslucháči a diváci hlasovať za svoju najobľúbenejšiu pieseň.