O kreslo predsedu Bratislavského kraja zabojuje oficiálne 8 kandidátov

Bratislava 14. septembra (TASR) – O kreslo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zabojuje v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) oficiálne osem kandidátov. Všetci sú nominanti politických strán, respektíve koalícií. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý zverejnil kraj na svojom webe.



O hlasy voličov sa uchádza finančný manažér Ivan Bošňák, ktorého do boja posiela koalícia zložená zo strán Demokratická strana, ODS – občianski demokrati Slovenska, Spolu – občianska demokracia a Šanca. Obhájiť svoj post chce súčasný šéf kraja Juraj Droba ako kandidát koalície, ktorú vytvorila mestská strana Team Bratislava, SaS a PS. Kandiduje aj diplomat Milan Lopašovský, za ktorým stojí Strana moderného Slovenska (SMS).



O post zabojuje aj hovorca Smeru-SD Ján Mažgút, ktorého podporuje okrem Smeru aj SNS. Kandiduje tiež poslankyňa Národnej rady SR Magdaléna Sulanová ako nominantka ĽSNS. O priazeň voličov sa uchádza aj manažér Andrej Trnovec ako kandidát Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku. O kreslo zabojuje aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič, ktorého do boja vysiela koalícia Za ľudí, Sme rodina, KDH a Magyar Fórum - Maďarské fórum. Kandiduje aj dôchodca Štefan Zima, ktorého nominovalo hnutie Republika.



Do krajského zastupiteľstva, v ktorom bude v ďalšom volebnom období sedieť 53 poslancov, zaregistrovali takmer 400 kandidátov. Je medzi nimi napríklad štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Ondrej Dostál, právnik Peter Kresák, kreatívny manažér Erik Kaliňák, organizátor korunovačných slávností Miroslav Vetrík, výtvarníčka Jacqueline Rudavsky, aktivistka Simona Petrík či environmentálny aktivista Michal Szabo. Kandidujú aj viacerí poslanci Národnej rady SR – Dušan Jarjabek, Monika Kozelová, Denisa Saková či Marek Krajčí, ale aj asistenti poslanca – Martin Dorčák a Ivan Kotúček.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.