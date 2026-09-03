< sekcia Regióny
O kreslo primátora Banskej Štiavnice zabojujú traja kandidáti
O poslanecké kreslá má záujem celkom 54 kandidátov, z nich 24 je nezávislých.
Autor TASR
Banská Štiavnica 3. septembra (TASR) - O kreslo banskoštiavnického primátora sa v októbrových komunálnych voľbách budú uchádzať traja kandidáti. O poslanecký mandát v mestskom zastupiteľstve má záujem 54 kandidátov. TASR o tom informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Zuzana Šušková.
Svoj post chce vo voľbách obhájiť úradujúca primátorka, 72-ročná Nadežda Babiaková (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), o kreslo primátora má záujem aj 47-ročný projektový manažér Michal Pálka (nezávislý) a 37-ročný odborník medzinárodných vzťahov Jaroslav Výboch (nezávislý).
O poslanecké kreslá má záujem celkom 54 kandidátov, z nich 24 je nezávislých. Medzi kandidátmi je celkom deväť žien a 45 mužov. Najmladší kandidát má 23, najstarší 86 rokov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Svoj post chce vo voľbách obhájiť úradujúca primátorka, 72-ročná Nadežda Babiaková (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), o kreslo primátora má záujem aj 47-ročný projektový manažér Michal Pálka (nezávislý) a 37-ročný odborník medzinárodných vzťahov Jaroslav Výboch (nezávislý).
O poslanecké kreslá má záujem celkom 54 kandidátov, z nich 24 je nezávislých. Medzi kandidátmi je celkom deväť žien a 45 mužov. Najmladší kandidát má 23, najstarší 86 rokov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.