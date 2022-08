O kreslo primátora Kremnice sa uchádzajú traja kandidáti

Kremnica 31. augusta (TASR) – Kandidatúru na post primátora mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom v jesenných komunálnych voľbách podali traja kandidáti. Na svojom webe o tom informuje samospráva.



O post primátora Kremnice prejavili záujem dvaja nezávislí kandidáti, a to mestský poslanec Marián Vojtko a súčasný primátor mesta Alexander Ferenčík. Tretím kandidátom na primátora je Martin Novodomec, ktorý kandiduje za stranu KDH.



O 11 kresiel poslancov v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 24 kandidátov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.