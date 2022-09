O kreslo primátora Pezinka zabojuje osem kandidátov, z toho tri ženy

Bratislava/Pezinok 19. septembra (TASR) – Do boja o kreslo primátora Pezinka v jesenných komunálnych voľbách ide oficiálne osem kandidátov, z toho tri ženy. Siedmi z nich sú nezávislí, jeden s podporou politickej strany. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala mestská volebná komisia. Zverejnený je na webe mesta.



O priazeň voličov sa ako nezávislí uchádzajú manažér Miroslav Holzmann, riaditeľ spoločnosti Roman Mács, pedagogička Božena Mizerová, ekonómka Eva Pilátová, novinár Slavomír Repka, manažér Michal Svátek a zástupkyňa primátora Mária Wagingerová. O funkciu šéfa mestskej samosprávy má záujem aj prezident športového klubu Rastislav Blaško, ktorý kandiduje s podporou strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Do 25-členného mestského zastupiteľstva zaregistrovala komisia 85 kandidátov. Z nich 28 kandidujú ako nezávislí, 57 sú nominantmi politických strán a koalícií. O funkciu mestského poslanca sa uchádza 18 žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.