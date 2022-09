O kreslo starostu bratislavského Čunova zabojujú traja kandidáti

Bratislava 19. septembra (TASR) – O kreslo starostu bratislavského Čunova zabojujú v jesenných komunálnych voľbách traja kandidáti, z toho dve ženy. Dvaja kandidáti sú nezávislí, jeden s podporou politickej strany. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytla jej zapisovateľka Jana Bánová.



Obhájiť svoj post chce súčasná šéfka miestnej samosprávy Gabriela Ferenčáková, ktorá je kandidátkou politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko. O priazeň voličov sa ako nezávislí kandidáti uchádzajú manažérka predajne Michaela Forróová a podnikateľ Richard Puchala.



Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia osem kandidátov na poslancov. Všetci kandidujú ako nezávislí. Spomedzi kandidátov sú tri ženy.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.