O kreslo starostu bratislavského Devína zabojuje päť kandidátov

Bratislava 14. septembra (TASR) – O kreslo starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi zabojuje v jesenných komunálnych voľbách päť uchádzačov. Sú nimi právnička a manažérka Jana Jakubkovič, riaditeľ školy Rastislav Kunst, obchodný zástupca Štefan Lőrinc, komunálny právnik Anton Martvoň a remeselník a filmár Igor Prieložný. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mestskej časti.



Jakubkovič a Lőrinc sa o priazeň voličov uchádzajú ako nezávislí kandidáti. Kunst je kandidátom koalície strán a hnutí, ktorú tvoria Sme rodina, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení a Aliancia. Martvoň kandiduje za stranu Hlas-SD, Prieložného posiela do boja koalícia, ktorú vytvorili mestská strana Team Bratislava, Progresívne Slovensko a SaS.



Súčasná dlhoročná šéfka miestnej samosprávy Ľubica Kolková svoj post neobhajuje, mestská časť tak bude mať po voľbách nového starostu.



Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 11 kandidátov na poslancov, z toho sedem je nezávislých. Jedna z kandidátov na poslancov je žena.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.