O kreslo starostu bratislavského Nového Mesta bojuje šesť kandidátov

Bratislava 23. septembra (TASR) – Do boja o kreslo starostu bratislavského Nového Mesta ide v jesenných komunálnych voľbách oficiálne šesť kandidátov, z toho dve ženy. Dvaja kandidáti sú nezávislí, štyria majú podporu politickej strany či koalícií. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mestskej časti.



O priazeň voličov sa uchádza projektový manažér a miestny poslanec Andrej Árva, ktorý je kandidátom strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Kandiduje tiež zakladateľ Zelenej hliadky a šéf oddelenia životného prostredia a dopravy v Rači Matúš Čupka, ktorý je spoločným kandidátom volebnej koalície zloženej z mestskej strany Team Bratislava, Progresívneho Slovensko a SaS. Zabojuje aj generálny riaditeľ Radúz Dula, ktoré podporujú Demokratická strana, ODS, Šanca a Spolu-SD.



Do boja ide aj súčasný vicestarosta Branislav Filipovič, a to ako nezávislý kandidát. O hlasy voličov sa uchádza tiež kultúrna aktivistka a poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Rattajová, ktorá kandiduje ako nezávislá. O kreslo starostu má záujem aj obchodná riaditeľka Simona Timková ako kandidátka strany Demokrati Slovenska.



Súčasný šéf miestnej samosprávy Rudolf Kusý svoj post neobhajuje, keďže sa v jesenných voľbách uchádza o funkciu primátora Bratislavy. Mestská časť tak bude mať po voľbách nového starostu.



Do 25-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 79 kandidátov na poslancov, z toho 15 ako nezávislých. Do miestneho parlamentu kandiduje 28 žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.