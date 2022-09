O kreslo starostu bratislavského Ružinova zabojuje päť kandidátov

Bratislava 14. septembra (TASR) – Do boja o kreslo starostu bratislavského Ružinova ide v jesenných komunálnych voľbách päť kandidátov. Sú nimi zdravotníčka Veronika Biksadská, súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Chren, marketingová manažérka Jana Jányová, IT architekt Peter Strapák a sprievodca cestovného ruchu Ivor Švihran. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytla jej predsedníčka Tatiana Tóthová.



O priazeň voličov sa Strapák a Švihran uchádzajú ako nezávislí kandidáti. Biksadská kandiduje za subjekt Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Chren s podporou Tímu Ružinov a Jányová ako kandidátka koalície, ktorú tvorí Smer-SD, Republika a Domov – národná strana.



Do 25-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 100 kandidátov na poslancov, z toho štyria ako nezávislí. Do miestneho parlamentu kandiduje 26 žien. Medzi kandidátmi je napríklad poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Ján Palenčár, niekdajšia dlhoročná riaditeľka bratislavskej zoo Miloslava Šavelová, kreatívny manažér Erik Kaliňák, etnologička Katarána Nádaská či spisovateľka Silvia Pilková.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.