O kreslo starostu bratislavskej Karlovej Vsi bojujú štyria kandidáti

Bratislava 26. septembra (TASR) - O kreslo starostu bratislavskej Karlovej Vsi zabojujú v jesenných komunálnych voľbách štyria uchádzači, z toho dve ženy. Všetci sú kandidátmi politických strán či koalícií. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mestskej časti.



Obhájiť svoj post chce súčasná šéfka miestnej samosprávy Dana Čahojová, ktorá kandiduje za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Kandiduje aj poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák, ktorého do boja posiela koalícia Sme rodina, Za ľudí a Aliancia. O priazeň voličov sa uchádza aj podnikateľka Ľubica Cintulová za Hnutie Občan Národ Spravodlivosť. Do boja ide aj manažér Branislav Rusnák ako kandidát strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.



Do 25-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 66 kandidátov, z toho jedna kandiduje ako nezávislá. O funkciu miestneho poslanca má záujem 28 žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.