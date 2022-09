O kreslo starostu bratislavských Rusoviec zabojujú dvaja kandidáti

Bratislava 16. septembra (TASR) – Na post starostu bratislavských Rusoviec kandidujú v jesenných komunálnych voľbách dvaja oficiálni uchádzači. Sú nimi súčasná šéfka miestnej samosprávy Lucia Tuleková Henčelová a bratislavský mestský poslanec za Rusovce Radovan Jenčík. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. Zverejnený je na webe mestskej časti.



Tuleková Henčelová sa o priazeň voličov uchádza ako kandidátka dvojkoalície, ktorú tvorí mestská strana Team Bratislava a PS. Jenčík kandiduje ako nezávislý.



Do deväťčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 24 kandidátov, z toho 11 kandidujú ako nezávislí. O funkciu miestneho poslanca sa uchádza šesť žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.