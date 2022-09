O kreslo starostu bratislavských Vajnôr zabojujú traja kandidáti

Bratislava 26. septembra (TASR) - O kreslo starostu bratislavských Vajnôr zabojujú v jesenných komunálnych voľbách traja kandidáti, z toho jedna žena. Všetci traja sú nezávislí. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytli z miestneho úradu.



Obhájiť svoj post chce súčasný šéf miestnej samosprávy Michal Vlček. Do boja ide aj projektová manažérka a zároveň vajnorská miestna a bratislavská mestská poslankyňa Monika Debnárová. O priazeň voličov sa uchádza aj vysokoškolský pedagóg Juraj Ondruška.



Do deväťčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 17 kandidátov, z toho 14 kandidujú ako nezávislí. O funkciu miestneho poslanca má záujem sedem žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.