O ktorom povolaní snívajú? Deti si v Nitre vyskúšajú zaujímavé práce

Nitra 29. júna (TASR) - Desať zaujímavých aktivít rozdelených do rôznych tematických okruhov ponúkne deťom vo veku od osem do 11 rokov Detská letná univerzita Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Počas štyroch dní sa od 3. do 7. júla hravou a tvorivou formou oboznámi s akademickým prostredím celkovo 34 detí, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Detská letná univerzita sa začne slávnostnou imatrikuláciou v Aule SPU, ukončí ju slávnostná promócia, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Junior. Pedagógovia a odborní zamestnanci univerzity predstavia deťom témy, ktoré sú súčasťou ponuky študijných programov SPU. "Z detí sa na niekoľko dní stanú mladí sokoliari, kynológovia, hipológovia, cestovatelia, vodiči, chovatelia, potravinári, čokolatieri, ale aj olympionici či psychológovia," špecifikoval program prázdninovej univerzity prorektor pre vzdelávanie Milan Šimko.



Detská letná univerzita SPU nadväzuje na tradičnú Nitriansku letnú univerzitu, ktorá bola spoločným projektom SPU, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Mesta Nitra. Konala sa každoročne od roku 2008 a počas 12 rokov ju absolvovalo vyše 500 detí. Jej konanie prerušila v roku 2020 pandémia. V minulom roku tradíciu obnovila SPU ako samostatný projekt univerzity.