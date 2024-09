O kúpe chátrajúcej Ebeczkého kúrie sa bude rozhodovať na jeseň

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v prípravách projektu záchrany chátrajúcej Ebeczkého kúrie v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Zámerom kraja je vytvoriť v areáli návštevnícke centrum geoparku UNESCO Novohrad - Nógrád Geopark. Zmluvou o kúpe objektu by sa mali krajskí poslanci zaoberať na niektorom z jesenných zastupiteľstiev. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Zámer rekonštrukcie kúrie je aktuálne v štádiu prípravy podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie. Najbližším krokom je príprava projektového zámeru obnovy kúrie, žiadosti o nenávratný finančný príspevok z cezhraničného programu Interreg, ktorého súčasťou budú aj ďalšie projektové zámery, ktoré majú vytvoriť podmienky na rozvoj územia Geoparku Novohrad - Nógrad ako ucelenej turistickej destinácie," priblížila Štepáneková.



Myšlienkou zachrániť a obnoviť chátrajúcu Ebeczkého kúriu v Hajnáčke sa BBSK zaoberá už niekoľko rokov. V rámci prípravy projektu dal v minulosti spracovať statický posudok i znalecký posudok k cene nehnuteľnosti. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola na základe znaleckého posudku stanovená na vyše 145.000 eur. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve odsúhlasili krajskí poslanci vlani v júli.



Zámerom BBSK je v spolupráci s partnermi vybudovať v kúrii návštevnícke centrum, ktoré by vytváralo zázemie pre Geopark Novohrad - Nógrád. "Tento geopark má potenciál stať sa konkurencieschopnou cezhraničnou destináciou a práve návštevnícke centrá vytvárajú nevyhnutné zázemie pre kvalitný pobyt návštevníkov," dodala Štepáneková.



Ebeczkého kúria v Hajnáčke je klasicistický objekt zo začiatku 19. storočia. Súčasťou areálu, ktorý je jeho vlastníkmi dlhodobo nevyužívaný, je okrem vidieckej kúrie aj sklad poľnohospodárskych produktov, sklad obilia a vrátnica. Kúria je v zlom stavebno-technickom stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.