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O. Lunter: O sťahovaní lesníckeho múzea zo Zvolena by mal byť dialóg
Lesy SR, ktoré sú správcom múzea vo Zvolene, tvrdia, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj.
Autor TASR
Zvolen 26. júna (TASR) - Ak rezort pôdohospodárstva rozhoduje o tom, že bude zlučovať niektoré svoje kultúrne činnosti, musí vedieť transparentne preukázať, že je na to dôvod. V súvislosti s plánovaným sťahovaním Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) zo Zvolena do Svätého Antona to pre TASR uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
Dodal, že plánované kroky sú záležitosťou samotného ministerstva, ktoré má v správe tieto kultúrne inštitúcie. „Ako to vyzerá s ich návštevnosťou sú informácie, ku ktorým ja nemám prístup,“ objasnil. Mimoriadne dôležité podľa neho je, aby bol celý predpokladaný proces transparentný. „Aby nevznikali podozrenia, čo sa bude diať napríklad s majetkom, ktorý rezort opúšťa,“ zdôraznil. Doplnil, že v tomto prípade by mal fungovať otvorený dialóg o budúcnosti budovy súčasného LDM. A to napríklad aj s mestom Zvolen.
Lesy SR, ktoré sú správcom múzea vo Zvolene, tvrdia, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. Pripomínajú, že cieľom je dostať jeho obsah bližšie k ľuďom a vytvoriť podmienky na prezentáciu väčšieho množstva zbierkových predmetov. „V zbierkovom fonde sa dnes nachádza viac ako 54.000 predmetov. Časť z nich však doteraz nemala možnosť byť prezentovaná verejnosti,“ podotýkajú.
Informovali, že na základe rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva sa počas budúceho týždňa uskutoční spoločné rokovanie všetkých zainteresovaných strán. Hľadať budú možnosti zachovania kontinuity odkazu LDM.
Riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Miroslav Hudák konštatoval, že tento projekt predstavuje príležitosť, ako posunúť prezentáciu lesníctva na Slovensku na novú úroveň. Podľa neho disponujú zázemím, ktoré vytvára podmienky nielen na prezentáciu zbierok, ale aj na odborné podujatia. „V spojení s odborným potenciálom LDM vzniká príležitosť vybudovať silné centrum lesníctva, poľovníctva a rybárstva celoslovenského významu,“ reagoval.
So sťahovaním múzea nesúhlasí mestské zastupiteľstvo vo Zvolene a ani Občianska iniciatíva Zachráňme múzeum. Jeho členkou je aj autorka výstav Tatiana Figurová, ktorá v múzeu pracovala 20 rokov. Povedala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.
Dodal, že plánované kroky sú záležitosťou samotného ministerstva, ktoré má v správe tieto kultúrne inštitúcie. „Ako to vyzerá s ich návštevnosťou sú informácie, ku ktorým ja nemám prístup,“ objasnil. Mimoriadne dôležité podľa neho je, aby bol celý predpokladaný proces transparentný. „Aby nevznikali podozrenia, čo sa bude diať napríklad s majetkom, ktorý rezort opúšťa,“ zdôraznil. Doplnil, že v tomto prípade by mal fungovať otvorený dialóg o budúcnosti budovy súčasného LDM. A to napríklad aj s mestom Zvolen.
Lesy SR, ktoré sú správcom múzea vo Zvolene, tvrdia, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. Pripomínajú, že cieľom je dostať jeho obsah bližšie k ľuďom a vytvoriť podmienky na prezentáciu väčšieho množstva zbierkových predmetov. „V zbierkovom fonde sa dnes nachádza viac ako 54.000 predmetov. Časť z nich však doteraz nemala možnosť byť prezentovaná verejnosti,“ podotýkajú.
Informovali, že na základe rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva sa počas budúceho týždňa uskutoční spoločné rokovanie všetkých zainteresovaných strán. Hľadať budú možnosti zachovania kontinuity odkazu LDM.
Riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Miroslav Hudák konštatoval, že tento projekt predstavuje príležitosť, ako posunúť prezentáciu lesníctva na Slovensku na novú úroveň. Podľa neho disponujú zázemím, ktoré vytvára podmienky nielen na prezentáciu zbierok, ale aj na odborné podujatia. „V spojení s odborným potenciálom LDM vzniká príležitosť vybudovať silné centrum lesníctva, poľovníctva a rybárstva celoslovenského významu,“ reagoval.
So sťahovaním múzea nesúhlasí mestské zastupiteľstvo vo Zvolene a ani Občianska iniciatíva Zachráňme múzeum. Jeho členkou je aj autorka výstav Tatiana Figurová, ktorá v múzeu pracovala 20 rokov. Povedala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.