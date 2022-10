O. Lunter: Voľby ukážu, či kraj bude ďalej napredovať, alebo cúvať

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – V októbrových voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj jeho súčasný podpredseda Ondrej Lunter. Rozhovor s ním je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu BBSK? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-



Verím v budúcnosť kraja a chcem osloviť ľudí pre program pokračovania spolupráce, s ktorým sme začali pred piatimi rokmi. Takto sme postupovali v zastupiteľstve, so starostami a primátormi, s odborníkmi. Naštartovali sme veľkú rekonštrukciu ciest, opravili sme 600 kilometrov a vieme dokončiť ďalších 500. Zrekonštruovali sme 35 domovov sociálnych služieb a začali nový revolučný koncept služieb pre seniorov u nich doma. Viem garantovať, že takto dokážeme do štyroch rokov poskytnúť služby pre ďalších 30.000 seniorov. Štvornásobne sme zvýšili investície do škôl oproti minulosti, a preto sa nám darí zvyšovať kvalitu vzdelávania aj pre potreby priemyslu. Získali sme už viac ako 100 miliónov eurofondov z úplnej nuly, lebo za predchádzajúceho vedenia boli úplne zastavené. Kandidujem ako nezávislý, ale teším sa aj podpore širokého spektra SaS, KDH, PS, Spolu, OKS, Aliancia, Hlas-SD, Dobrá voľba - umiernení a podporu mi vyjadril aj predseda Sme rodina.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Ľudia chcú vidieť výsledky, takže za pozitívum považujem, že sa podarilo naštartovať silné programy, máme výsledky, vytvorili sme duch spolupráce a dali zmysel krajským kompetenciám. Na väčších i menších projektoch sme sa presvedčili, že spoločne dokážeme najviac. To je pozitívum, na ktorom sa dá stavať. Negatíva dnes vnímam skôr v tom, ako štát, teda centrálna vláda pristupuje k samosprávam. Neexistuje partnerská spolupráca, napriek tomu, že samosprávy počas uplynulých rokov a v dvoch kritických situáciách ukázali svoju schopnosť pružne reagovať a efektívne pracovať. Mám na mysli covidovú pandémiu, kedy štát prikázal, ale mestá a obce museli zabezpečiť niekoľkomesačné plošné testovanie. Alebo očkovanie, kedy spočiatku existovala len hmlistá alebo dokonca naivná predstava, ako rýchlo preočkovať státisíce ľudí. Boli sme to my v BBSK, kto predstavil koncept veľkokapacitných očkovacích centier. Ten sa stal nosnou celoštátnou infraštruktúrou. Rovnako samosprávy, popri dobrovoľníkoch, riešili vlnu utečencov pred vojnou z Ukrajiny skôr, než museli centrálne úrady aj verejne priznať, že situáciu na hraniciach a vo vnútrozemí podcenili. Samosprávy počas uplynulých rokov preukázali predvídavosť, schopnosť pomenovať problém, ale aj ponúknuť riešenie. Ukázali sme, že vieme pristúpiť k problémom a výzvam pružne a kreatívne. Teda ak je reč o negatívach, tak najväčšiu frustráciu spôsobuje, keď štát stále vníma samosprávy ako nejaké pridružené výroby. Keby boli viac rešpektované vládou, všetci spoločne by sme dokázali viac.







-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



V najväčšej neistote sme ohľadom budúceho rozpočtu. Toto nesúvisí len s vojnou, energetickou krízou a infláciou. Napríklad nášmu kraju vláda ukrojila takmer 30 miliónov eur, z ktorých sa financuje takzvaný rodinný balíček a zvýšené platy štátnych zamestnancov. Mesiace sme počúvali rozporuplné prísľuby a signály, či a akým spôsobom nám vláda výdavky kompenzuje. K tomu sa pridružujú ceny energií. Návrh štátneho rozpočtu s nejakými kompenzáciami už ráta, lenže tento rok kvôli politickej konštelácii vo vláde a parlamente je výsledok absolútne neistý. Predbežne sme pripravili program šetrenia energiami o 15 percent a začíname ho implementovať. Máme viac ako 100 miliónov eurofondov, takže niektoré rozvojové projekty v dopravnej infraštruktúre, sociálnej oblasti alebo školstve máme zabezpečené. Ale v celom balíku problémov okolo vykrývania cien energií by som si vedel predstaviť férovejšie, transparentnejšie a menej chaotické metódy spolupráce a komunikácie vlády so samosprávami.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Mám šesť prioritných oblastí, v stručnosti ich vystihuje moje krédo: aby veci fungovali. Cesty a doprava. Ide o dokončenie rekonštrukcií ciest v správe kraja, ale aj zlepšenie verejnej dopravy na základe nových vysúťažených zmlúv s autodopravcami. Moderný transparentný a inovatívny kraj. To je záväzok udržať transparentnosť vedenia župy, ktorá bola v roku 2020 ocenená druhým najvyšším miestom spomedzi žúp, ale aj digitalizácia či administratívna pomoc obciam pri získavaní eurofondov, ktorá sa osvedčila. Vzdelanie, práca, prosperita. Môj program nadväzuje na štvornásobný objem peňazí investovaných do kvalitnejšieho vzdelávania. Mám nových osem záväzkov, medzi nimi rekonštrukcie 13 stredných škôl či zriadenie priemyselných klastrov, partnerstiev firiem s našimi školami, výskumnými pracoviskami, samosprávami a Úradom BBSK. Rozbehli sme tiež podporu domácich výrobcov tým, že naše zariadenia začali nakupovať regionálnu produkciu, toto sa musí stať silným programom aj do budúcnosti. Sociálne veci. Máme reálny projekt, ako zvýšiť pokrytie sociálnej starostlivosti z 28 na viac ako 50 percent územia a pokryť potreby ďalších 30.000 seniorov. Zdravotníctvo. Tu sme znovu lídrami a zatiaľ suplujeme to, čo je úloha a povinnosť štátu a poisťovní. Rozbehli sme multimiliónový motivačný program zakladania ambulancií tam, kde najviac chýbajú. Viacero ambulancií sme už založili a teraz registrujeme nový záujem. Zaväzujem sa tiež dotiahnuť projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom. Cestovný ruch, voľný čas a šport. Pred pandémiou sa nám podarilo zdvojnásobiť počet návštevníkov kraja, a v tomto trende budem pokračovať. Chceme tiež vrátiť mestu Banská Bystrica multifunkčné centrum Dom kultúry.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Pre mňa je podpora širokého spektra politických strán dôležitá nielen ako signál ich voličom, ale podčiarkuje moju pracovnú metódu: spoločne dokážeme najviac. Nakreslila sa významná deliaca čiara medzi mojou kandidatúrou a mojimi oponentmi. Tieto voľby budú o tom, či sa náš kraj otočí naspäť a začne cúvať, alebo budeme ďalej napredovať. O tom, či naštartované zmeny budú pokračovať, alebo sa vrátime k starým spôsobom, ktoré viedli len k stagnácii a úpadku. O tom, či náš kraj čaká dobrá budúcnosť, alebo zostaneme stáť na mieste.







O post predsedu BBSK zabojujú okrem Luntera nezávislý kandidát Adrian Polóny, Miroslav Suja za stranu Republika, Marek Kotleba za ĽSNS, Rudolf Huliak za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk, Michal Albert za KSS a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.