O. Lunter vyzval ľudí, aby pomohli sociálne slabším deťom vzdelávať sa

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) – Študenti stredných škôl zostali od pondelka doma a v rámci nových protiepidemiologických opatrení sa vzdelávajú dištančne. Krátko po zverejnení tejto informácie v nedeľu (11. 10.) vyzval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter ľudí na sociálnej sieti, aby pomohli deťom v kraji, ktoré sú zo sociálne slabších rodín a nemajú doma počítač.



"Platia nové plošné opatrenia, pre ktoré zostanú študenti stredných škôl doma. Dáta z prvej vlny zatvárania ukázali, že pri takomto kroku zostalo obrovské množstvo detí bez prístupu k vyučovaniu, pretože nemali počítač ani telefón, a ani pripojenie k internetu," uviedol Lunter na sociálnej sieti.







"Ak máte doma alebo vo firme nepoužívaný notebook, prípadne viete nejaký zaobstarať alebo prispieť na nákup napríklad ako firma, dajte nám, prosím, vedieť na info@dobrykraj.sk," vyzval na sociálnej sieti s tým, že Úrad BBSK je schopný notebooky sprostredkovať deťom na stredných školách v kraji, ktoré by inak zostali opäť odstrihnuté od sveta.



"Notebooky nielen doručíme do správnych rúk, ale aj nastavíme a odovzdáme jednoduchý návod, ako ich používať pri komunikácii so školou. Zároveň budeme dôrazne žiadať ministerstvo školstva, aby zabezpečilo prístup k internetu pre tieto deti a pre učiteľov. Na prípravu bolo pol roka, verím, že je to dnes lepšie, než bolo v marci," zdôraznil podpredseda BBSK.