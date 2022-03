O. Luntera v kandidatúre na predsedu kraja podporí aj strana Aliancia

Rimavská Sobota 18. marca (TASR) – Kandidatúru Ondreja Luntera (nezávislý) na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v tohtoročných voľbách podporí aj strana Aliancia. Zástupcovia strany o tom informovali v piatok na spoločnom brífingu s Lunterom v Rimavskej Sobote.



Lunter so zástupcami Aliancie podpísali i spoločné memorandum o podpore kandidáta na predsedu BBSK obsahujúce päť rôznych bodov. Okrem politickej podpory sa signatári zaväzujú k tomu, že vo voľbách nebudú spolupracovať so stranou Smer-SD a politickými extrémistami.



"Podpora strany Aliancia je prvým krokom k tomu, aby sme išli ďalej a aby veci fungovali aj na juhu nášho kraja v oblasti dopravy, dopravnej infraštruktúry, školstva, sociálnych služieb, ale aj príjmov z turistického ruchu," uviedol Lunter s tým, že je dôležité, aby sa kraj rozvíjal vo všetkých regiónoch.



Zástupcovia Aliancie ocenili i doterajšiu spoluprácu s kandidátom na predsedu kraja, ktorý aktuálne pôsobí ako podpredseda BBSK. "Verím, že schopnosti, ktoré preukázal už doterajšou prácou, sú práve to, čo v kraji potrebujeme. Oceňujem jeho nasadenie v témach regionálneho rozvoja, vďaka ktorým sa aj náš región rozvíja a potrebuje sa rozvíjať aj ďalej," poznamenal primátor Fiľakova Attila Agócs.



Ondrej Lunter svoju kandidatúru oznámil v druhej polovici februára, súčasný predseda BBSK Ján Lunter sa o funkciu druhýkrát uchádzať nebude. Lunter avizoval, že kandiduje ako nezávislý kandidát, no uchádzať sa bude o širšiu politickú podporu. Tú mu už vyslovili strany Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia a Občianska konzervatívna strana.