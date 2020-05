O materské školy v Trnave je väčší záujem ako kapacita

Trnava 27. mája (TASR) - Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava prihlásili rodičia spolu 1838 žiakov prvého až piateho ročníka a do materských škôl majú rodičia záujem umiestniť 1116 detí. TASR informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Návrat detí je plánovaný od 1. júna. "Do základných škôl je možné vyhovieť všetkým záujemcom. Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú školáci rozdelení do skupín s maximálnym počtom dvadsať osôb, aby sa eliminovalo riziko šírenia ochorenia COVID-19," uviedla Majtánová.



Záujemcov, ktorí chcú prihlásiť svoje deti do materských škôl, však mesto neuspokojí všetkých. "V jednej skupine môže byť najviac 15 detí, pričom sa pri nich budú striedať dve učiteľky. Nie všetky zamestnankyne však v tomto čase môžu nastúpiť do práce, preto sme pri vytváraní skupín limitovaní množstvom personálu, a takisto priestorovými možnosťami jednotlivých budov. Niekde bude z kapacitných dôvodov fungovať iba poldenná prevádzka," doplnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.



Uprednostnené budú deti rodičov v tzv. prvej línii boja s novým koronavírusom a taktiež deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky. "Základné a materské školy budú zákonných zástupcov detí o možnosti navštevovania zariadení počas júna informovať priamo," doplnila hovorkyňa mesta.