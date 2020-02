O medvede z Bojníc prejavila záujem zoologická záhrada v Dudley

Bojnice 17. februára (TASR) - Štvorica medveďov hnedých z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach pocestuje do Anglicka. Záujem o ne tam prejavila zoologická záhrada v Dudley.



"Zástupcovia anglickej zoologickej záhrady nás pracovne navštívili ešte v minulom roku, aby potvrdili svoj záujem a prerokovali podmienky a opatrenia súvisiace s transportom medveďov," uviedol hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.



Bojnickú zoo majú opustiť Žofia, Fedor, Kubo a Šimon. "V budúcej zoo je pre nich pripravený nový, dostatočne veľký a zmodernizovaný výbeh so zaujímavým terénnym reliéfom a vodnou plochou," doplnil.



Transport medveďov do Anglicka sa uskutoční po vybavení potrebných povolení. Po ich odchode plánuje bojnická zoo rekonštrukciu expozičného výbehu medveďov. V súčasnosti sa tam nachádza dovedna deväť jedincov, vrátane štyroch, o ktoré prejavili záujem v Anglicku.