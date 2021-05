O mestské kompostéry je v Brezne stále záujem

Brezno 6. mája (TASR) – Breznianska samospráva sa v rámci svojej stratégie odpadového hospodárstva snaží zapojiť do kompostovania čo najviac domácností. Už v roku 2018 bezplatne poskytla prvé nádoby na to určené približne 250 majiteľom rodinných domov. Záujem o mestské kompostéry bol však enormný, preto Technické služby (TS) Brezno museli doobjednať ďalšie. Doteraz takto rozdali okolo 500 kusov.



Podľa vedúcej útvaru primátora Dominiky Predajnianskej o špeciálne nádoby určené na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov je stále veľký záujem.



"Aj minulý rok sme ich rozdávali. Momentálne máme na envirofonde podanú žiadosť na 540 kompostérov, ale zatiaľ sme nedostali žiadne vyjadrenie. Záujem obyvateľov je a takto by sme ho uspokojili," konštatovala pre TASR Predajnianska.



Kompostéry, ktoré svojim obyvateľom mesto poskytuje, sú určené na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad ako kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny aj drevný popol.



"Hlavným cieľom kompostovania je znižovanie množstva komunálneho odpadu vyvážaného na skládku a zároveň vytváranie kvalitného hnojiva použiteľného na domáce pestovanie," pripomína Lukáš Jeremiáš, riaditeľ TS.



Na mestský kompostér má nárok každý záujemca, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu v Brezne a nemá žiadne podlžnosti voči mestu. Stačí iba vyplniť tlačivo.