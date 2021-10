O miesto primátora Trnavy sa chce uchádzať Branislav Baroš

Trnava 28. októbra (TASR) – Tretím kandidátom, ktorý sa v budúcoročných komunálnych voľbách bude uchádzať o post primátora Trnavy, je Branislav Baroš za občianske združenie Trnava pre každého. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Trnave.



"Názov nášho združenia sme vybrali ako záväzok voči všetkým Trnavčanom," uviedol 48-ročný Baroš, ktorý prichádza z podnikateľskej sféry. Združenie vzniklo podľa jeho slov ako reakcia na potrebu vytvoriť jeden priestor na komunikáciu názorov a skutočných potrieb všetkých Trnavčanov. Povedal, že mesto sa musí rozvíjať všestranne, a nie iba k prospechu niektorých záujmových skupín.



Kandidát na primátora považuje za súčasný najväčší problém mesta polarizáciu obyvateľov. "Dnes je Trnava rozdelená ako nikdy predtým, a stále častejšie sa dejú veci, ktoré túto polarizáciu ešte viac prehlbujú," konštatoval. Najviac emócií podľa neho v súčasnosti vyvoláva otázka dopravy a parkovania "Naším cieľom je hľadať a ponúkať také riešenia, ktoré vytvoria súlad medzi cyklistami, chodcami a vodičmi," povedal s tým, že jedným z kľúčov k odbremeneniu dopravy v Trnave je výstavba južného obchvatu mesta. To považuje za dôležitú úlohu pre budúceho primátora. "Zároveň sa chceme zamerať aj na efektívne zvýšenie počtu parkovacích miest, ale aj na rozumný rozvoj cyklotrás, vyladenie grafikonu mestskej hromadnej dopravy a dostatočne bezpečné a široké chodníky pre chodcov," doplnil.



Podľa lídra Trnavy pre každého nie je možné podmieňovať rozvoj mesta zvyšovaním finančného zaťaženia jeho obyvateľov. "Budeme pomenúvať problémy, prinášať podnety, návrhy a riešenia v záujme čo najlepšieho rozvoja mesta. Uvítame medzi nami ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v Trnave a dokážu prísť s nápadmi ako skvalitniť život v našom meste," dodal. Združenie by malo záujem do volieb do mestského zastupiteľstva postaviť plnú kandidátku, chce preto osloviť odborníkov v jednotlivých oblastiach na spoluprácu.



Kandidatúru na post primátora Trnavy doposiaľ oznámili súčasný primátor Peter Bročka a právnik a mestský poslanec Marián Galbavý, obaja ako nezávislí.