O možnosť voliť zo zahraničia požiadali stovky Nitranov

Nitra 28. februára (TASR) – Sobotné parlamentné voľby sa budú v Nitre konať v 71 volebných okrskoch. Ako informovala radnica, v zozname voličov je zapísaných 65.646 oprávnených voličov, z toho 631 prvovoličov. Na Mestskom úrade v Nitre vystavili do 26. februára 1695 hlasovacích preukazov. O možnosť voliť poštou tento rok požiadalo 847 Nitranov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, ale zdržiavajú sa v zahraničí.



„Najviac žiadostí prišlo z Českej republiky, Nemecka, ale i Japonska, Izraela, Guatemaly, Libanonu či USA. Od väčšiny občanov už prišli naspäť aj obálky s vloženým hlasovacím lístkom,“ uviedla Ivana Buranská z mestského úradu.



Ako pripomenula, občania, ktorí najmä zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť do volebnej miestnosti, majú právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky. O túto možnosť doteraz požiadalo 198 občanov.



Podľa Buranskej mesto momentálne eviduje žiadosti o možnosť voľby do prenosnej schránky v zariadeniach pre seniorov Borinka, Viničky, Nitrava, na Jánskeho ulici, v Dome opatrovateľskej služby na Ulici Janka Kráľa, vo fakultnej nemocnici, v Nemocnici sv. Svorada Zobor, v ústavoch na výkon väzby na Vašinovej ulici a na Cintorínskej ulici.