O nájomné byty v Košickej Polianke je záujem

Košické Polianka 1. júna (TASR) – Obec Košická Polianka pokračuje vo výstavbe bytového domu, v týchto dňoch ho zatepľujú. Dokopy 16 nájomných bytov by malo byť k dispozícii do konca roka. Pre TASR to povedala starostka Marta Petrilová s tým, že už teraz záujem žiadateľov prevýšil počet bytov.



Výstavbou vznikne 13 trojizbových, dva dvojizbové a jeden jednoizbový nájomný byt. „Mladé rodiny nebudú musieť utekať, ale môžu zostať v obci, aby sa ďalej rozvíjala,“ povedal s tým, že ide o tzv. štartovacie byty. Uchádzať sa o ne však môžu aj dôchodcovia, respektíve všetci obyvatelia, nielen z danej obce, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



Doposiaľ evidujú 25 žiadateľov o pridelenie bytu, žiadosti možno predkladať do konca septembra. Kritériami sú okrem iného príjem vo výške 1,2- až trojnásobku životného minima. Záujemcovia tiež nemôžu vlastniť inú nehnuteľnosť, no netýka sa to podielového vlastníctva nadobudnutého dedením.



O nájomné byty v Košickej Polianke, ktorá je od Košíc vzdialená približne osem kilometrov, majú záujem aj obyvatelia okolitých obcí. „Prijali sme všeobecne záväzné nariadenie, a to, že naši občania budú ako žiadatelia uprednostnení. Vzťahuje sa to aj na rodákov, teda tých, ktorí tu majú rodičov, odišli za štúdiom či za prácou, chcú sa vrátiť späť a žiť v tejto obci,“ dodala s tým, že výškou nájmu bude splátka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



S výstavbou bytového domu začali vlani v auguste, kolaudovať by ho mali na jeseň. Bytový dom by mal stáť 931.000 eur, pričom úver zo ŠFRB na jeho výstavbu predstavuje 652.190 eur. Ďalšiu časť tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR eur vo výške 279.510 eur. „K samotnému bytovému domu patrí aj technická vybavenosť ako napojenie na vodovod, žumpa, prístupová cesta s chodníkom a parkovisko, čo je dotované v sume 27.770 z rezortu dopravy, úver zo ŠFRB na technickú vybavenosť predstavuje 24.000 eur,“ spresnila starostka s tým, že obec financuje projekt sumou zhruba 28.000 eur. „Ide o veľmi zaujímavú investíciu, aj keď je okolo toho veľa práce. Obec zaplatila aj projektovú dokumentáciu a musí platiť aj stavebný dozor, ale stojí to za to,“ doplnila Petrilová.



V Košickej Polianke sú doposiaľ štyri bytové domy, sú v súkromných rukách. Obecnú bytovku sa rozhodli postaviť za kultúrnym domom, kde boli predtým umiestnené veľkokapacitné kontajnery aj kompostovisko. Či sa s v budúcnosti pustia do výstavby ďalších nájomných bytov, bude podľa starostky závisieť od záujmu ľudí, ako aj od možností ich umiestnenia, respektíve pozemkov.