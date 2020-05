O návrat do karloveských škôl prejavila záujem polovica rodičov

Bratislava 29. mája (TASR) – O návrat dieťaťa do materskej školy od 1. júna prejavilo záujem 54 percent rodičov. Do základnej školy chce svoje dieťa poslať 76 percent rodičov. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky oddelenia školstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. TASR o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.



"Kým kapacity v troch karloveských základných školách sú dostatočné, do deviatich materských škôl sa bude môcť vrátiť 85 percent detí, ktorých rodičia prejavili záujem z dôvodu nutnosti dodržania všetkých opatrení," spresnil hovorca. Približne 15 percent detí sa do škôlok bude môcť vrátiť po uvoľnení kritérií, ktoré stanovilo ministerstvo školstva.



V prípade karloveských základných škôl sa pôvodných 49 tried preklasifikuje na 51 skupín tak, aby v každej bolo maximálne 20 žiakov. Do materských škôl v Karlovej Vsi sa vrátia prednostne deti rodičov, ktorí pracujú v záchranných zložkách a deti pedagogických pracovníkov.