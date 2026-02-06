< sekcia Regióny
O návrhu na obnovu konania Kavického nerozhodli
Autor TASR
Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v piatok nerozhodol o návrhu na povolenie obnovy konania odsúdeného Miroslava Kavického, ktorý si odpykáva doživotný trest za vraždu pracovníčky nebankovej spoločnosti, 57-ročnej Ľudmily K. z roku 2011. Doživotný trest mu vymeral ŠTS v roku 2018 a o rok neskôr ho potvrdil aj Najvyšší súd SR.
Ako Kavický v piatok na verejnom zasadnutí zdôraznil, na svojom návrhu trvá. Senát požiadal o vylúčenie verejnosti zo súdnej siene a ten mu vyhovel. Počas jeho výsluchu, ako i svedkov ju médiá museli opustiť. Súd napokon verejné zasadnutie odročil, aby ešte vypočul ďalšieho svedka. V roku 2021 podobný návrh ŠTS zamietol, keďže nezistil podmienky obnovy konania podľa Trestného poriadku.
Kavického, opakovane súdne trestaného recidivistu, v minulosti súdili najmä pre násilnú trestnú činnosť. Väčšinu svojho života strávil vo väzení. Pozostatky jeho obete našla polícia až v roku 2016 pri tajchu v rekreačnej oblasti Novej Bane. Pracovníčka bola nezvestná približne päť rokov. Kavický jej odrezal hlavu od tela, znetvoril tvár a rozlámal dlhé kosti, aby znemožnil jej identifikáciu. Z bytu zavraždenej mal po skutku ukradnúť minimálne 1600 eur.
Podľa medializovaných informácií sa mal svojej prvej vraždy dopustiť ešte v roku 1978, keď údajne dokopal svoju priateľku a hodil ju do potoka. Podľa predošlých vyjadrení znalcov a súdu nie je schopný žiť normálnym životom a nikdy by nemal byť prepustený na slobodu.
