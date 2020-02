O novom zložení parlamentu rozhoduje i Nový Svet

Nový Svet 29. februára (TASR) - Aj v najmladšej obci Bratislavského kraja, v Novom Svete, sa sobotné voľby do Národnej rady SR konajú v pokojnom a bezproblémovom duchu. "Začali sme načas, zatiaľ je to pokojné, také, ako tu vlastne býva vždy,“ uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Novom Svete Darina Šebeňová.



Dodala, že prvý voličský hlas sa dostal do volebnej urny približne 15 minút po otvorení volebnej miestnosti. Okrem rezidentov obce už hlasovali aj dvaja voliči, ktorí využili hlasovací preukaz. "Počas dňa prídu bezpochyby aj ďalší, radi sa sem vracajú ľudia, ktorí tu kedysi bývali," dodala Šebeňová.



Záujem o parlamentné voľby je poznať aj na tomto mieste Slovenska. "Ľudia sú informovaní, záleží im, aké bude Slovensko v ďalšom období," potvrdila z vlastných skúseností a predvolebnej atmosféry predsedníčka okrskovej volebnej komisie.



Na rozdiel od iných samospráv, v Novom Svete nebol problém s kreovaním okrskovej volebnej komisie. "Sme už zohraná partia, je pravda, že zo zdravotných dôvodov sme museli obmieňať členov počas tohto týždňa, no problém to nespôsobilo," dodala.



S deťmi prišiel voliť aj pán Tomáš. "Voľby sú možnosťou vyjadriť svoj názor. Ten, kto voliť nepríde, sa darmo potom vyjadruje k situácii, lebo možnosť podporiť to, čo si želá, nevyužil," osvetlil motiváciu prísť voliť. Od zmien po voľbách očakáva, že sa budú týkať zákonov. "Niektoré sú zbytočné, niektoré, naopak, nedostatočné," povedal.



Od roku 2002 samostatný Nový Svet, ktorý bol kedysi súčasťou Senca a neskôr obce Réca, má v súčasnosti 94 obyvateľov, z nich môže voličské oprávnenie využiť 74.