O očkovanie v nákupnom centre v Bratislave je záujem

Bratislava 24. októbra (TASR) – O očkovanie v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v bratislavskej Petržalke, ktoré nedávno zriadil Bratislavský samosprávny kraj (BSK), majú ľudia záujem. Denne ho navštívi v priemere približne 50 až 60 ľudí rôznych vekových skupín. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Čakacia doba je takmer nulová," podotkla Forman. Očkovacie miesto funguje každý deň bez registrácie od 11.00 do 18.00 h. Záujemcovia si môžu vybrať z vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Očkuje sa prvou a druhou dávkou.



Bratislavský kraj zároveň pokračuje aj vo výjazdovom očkovaní. Výjazdová očkovacia jednotka nedávno očkovala v obciach Tomášov, Nová Dedinka a Most pri Bratislave. Celkovo zaočkovala 120 ľudí. "Najbližšie sa chystá vyraziť na Záhorie," podotkla Forman.



Spoluprácu so starostami pri výjazdovom očkovaní v obciach pozitívne hodnotí aj lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay. "Nezaznamenali sme žiadne 'vylomeniny', policajtov nepotrebujeme. Ľudia sa chodia očkovať a sú vďační. Často sú to ľudia, ktorí nezvyknú cestovať do Bratislavy, celý ich život sa točí v obci, medzi záhradou, obchodom a kostolom. Výjazdové očkovanie veľmi oceňujú," skonštatoval Szalay na sociálnej sieti.



BSK zároveň začína očkovať treťou dávkou v krajských zariadeniach sociálnych služieb.