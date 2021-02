O očkovanie v sninskej nemocnici je záujem

Snina 3. februára (TASR) – V mestskej nemocnici v Snine zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 od pondelka 1. februára takmer 200 osôb nad 75 rokov a ďalšie skupiny obyvateľstva podľa očkovacej stratégie. Ako pre TASR povedal riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Andrej Kulan, vedľajšie nežiaduce účinky zatiaľ nezaznamenali u žiadneho zo zaočkovaných.



„Zatiaľ to ide dobre, aj keď je to ešte len tretí deň, čo očkujeme. Vakcinujeme denne od 7.00 do 13.00 h s polhodinovou prestávkou," priblížil Kulan s tým, že za uvedený čas vedia zaočkovať 66 ľudí. Termíny do konca tohto týždňa majú naplnené, záujemcovia o očkovanie sa im priebežne hlásia na ďalšie termíny. Zaočkovali aj niekoľkých náhradníkov. „Stane sa, že dvaja – traja neprídu," ozrejmil.



Záujem o očkovanie prejavujú aj obyvatelia okolitých obcí. Podľa Kulanových slov o možnosti očkovania v sninskej nemocnici informovali starostov všetkých obcí v okrese. „Oznámili sme im mailom, aby dali vedieť svojim obyvateľom, že za očkovaním nemusia chodiť až do Humenného. Predsa len, sme spádovou nemocnicou pre 40 000 obyvateľov a Uličská a Ubľanská dolina sú od Humenného pomerne vzdialené," vysvetlil. Ako dodal, dodávky vakcín koordinujú s operačným strediskom pre vakcináciu. Do nemocnice ich dovážajú v nedeľu a v stredu večer.



Podľa Kulanových ďalších slov počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v sninskej nemocnici počas uplynulého víkendu mierne narástol.



„Aktuálne máme 36 covidových pacientov, z ktorých dvaja potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," ozrejmil s tým, že celková kapacita covidových lôžok v nemocnici je 44. Nedostatok zdravotníckeho personálu v súčasnosti nemocnica nepociťuje, aktuálne sú práceneschopní len piati zdravotníci z celej nemocnice. „Toto je veľmi dobré, má sa kto starať o covidových pacientov," uzavrel Kulan.