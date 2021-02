O Oravskom hrade vznikol nový film vo virtuálnej realite

Oravský Podzámok 23. februára (TASR) – Oravský hrad a jeho priestory prezentuje nový film vo virtuálnej realite. Vznikol v rámci projektu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce a obsahuje autentické dobové scény, ktoré približujú život v minulosti. Návštevníci hradu si film budú môcť pozrieť cez špeciálne okuliare na virtuálnu realitu.



Myšlienka natočiť film vo virtuálnej realite vznikla s cieľom priblížiť hrad ľuďom so špeciálnymi potrebami. "Oravský hrad je postavený na brale, terén je náročný a nachádza sa tu veľa schodov. Cez okuliare na virtuálnu realitu si návštevníci budú môcť pozrieť hrad a jeho hradné časti v jeho plnej kráse v obnovenej renesančnej budove, ktorú chceme sprístupniť osobám so špeciálnymi potrebami ešte túto letnú turistickú sezónu," povedala riaditeľka správcovského Oravského múzea Pavla O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



V rámci projektu vznikla aj skrátená 2D verzia filmu. Došlo tiež k digitalizácii historických odevov, ktoré pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala. Celkovo zdigitalizovali päť odevov, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a v súčasnosti sú vystavené v klimatizovanej vitríne v Klenotnici Oravského hradu.



"Cieľom 3D digitalizácie bolo, aby sme uchovali vzácne zbierkové predmety pre ďalšie generácie aj vo virtuálnom priestore. Oravské múzeum patrí do malej skupiny múzeí v rámci Európy, ktoré sa môžu pýšiť zbierkovými predmetmi takéhoto druhu," dodala Jagnešáková. Odevy sú prístupné na platforme sketchfab s krátkym opisom v troch jazykových mutáciách.